전 권투선수 마이크 타이슨이 또 한 방을 날렸다. 이번엔 말로 한 방이다. 그는 전처인 배우 로빈 기븐스가 할리우드 스타 브래드 피트와 불륜을 저지르는 장면을 목격했다고 폭로했다. 3일(현지시간) '더 선'은 '타이슨: 전처와 브래드 피트가 침대에 함께 있는 것을 목격했다(Mike Tyson: I found my ex in bed with Brad Pitt)'라는 기사를 내보냈다.

보도에 따르면 타이슨은 최근 미국 US라디오쇼에서 "나의 전처 기븐스가 피트와 성관계를 갖는 모습을 직접 목격했다"고 밝혔다. 그는 "그 때 난 완전히 미친 상태였다"라고 덧붙였다. 당시는 타이슨이 기븐스와 이혼한 상태인 걸로 알려졌다. 타이슨은 "피트가 날 봤을 때의 표정을 모두가 봤어야 한다. 피트는 내게 맞지 않으려고 도망갔다"라고 덧붙였다.

온라인 중앙일보