[인사] 중앙일보 시사미디어 월간중앙·뉴스위크 대표 이거산 外

◆중앙일보 시사미디어▶월간중앙·뉴스위크 대표 이거산▶이코노미스트 편집장 남승률
◆교육과학기술부[일반직 고위공무원]▶학술원 사무국장 최진명▶교육과학기술부 동북아역사재단 파견 편경범
◆보건복지부▶국립공주병원 약제과장 방혜자
◆환경부[국장급 전보]▶환경보건정책관 송형근
◆신라대▶부총장 이송희▶산학협력단장 하상안
◆서울신문[편집국]▶편집1부장 박주목▶편집2부장 권혜정▶편집1부 선임기자 송종길<논설위원실>▶논설위원 서동철·함혜리·정기홍▶[경영기획실]▶실장 박선화 ▶기획부장 이상훈[사업단]▶단장(이사대우) 박광진 ▶부단장 황성기▶수석전문위원 강동형▶기획위원 최병태·심우섭▶전문위원 김철홍▶투자개발부장 전성준▶사업지원부장 전선미▶영업관리부장 임철재▶문화사업부장 안창섭▶외간사업부장 이도운▶부동산사업부장 정성주[온라인전략국]▶국장 박희석▶온라인뉴스부장 이경숙▶나우뉴스부붐팀장(겸임) 류기혁[독자서비스국]▶기획위원 노주석[콘텐츠평가팀]▶팀장 김주혁
◆뉴스1▶문화체육부 부장 김삼우
◆한국방송광고진흥공사[국장급]▶감사실장 전명학▶기획조정실장 신성용▶광고산업진흥국장 오지현▶광고인프라국장 김종량▶영업1본부 영업전략국장 고제영▶영업2본부 영업전략국장 정택근[팀장급]▶광고기반사업팀장 강정석▶광고표준화사업팀장 김현중▶회관운영팀장 강호영▶기획조정팀장 엄정근▶IT팀장 류웅열▶영업1본부 영업1팀장 하석종▶〃 영업2팀장 민태범▶영업2본부 영업2팀장 이형수▶호남지역본부장 강장원▶충청지역본부장 이재만▶부산경남지역본부 경남지사장 이형진